Ein großer Tag für Neustift: Augustiner Chorherr wird zum Priester geweiht

H. Maximilian Maria Stiegler CanReg, Jahrgang 1994, stammt aus Neuschönau in Bayern. Er studierte Theologie in Wien und Florenz, 2018 trat er in das Augustiner Chorherrenstift Neustift ein und legte 2019 die Einfache Profess, 2022 die Ewige Profess ab. Kurz darauf wurde er von Bischof Ivo Muser zum Diakon geweiht. Derzeit unterstützt er H. Michael Bachmann CanReg in den Pfarren Kiens, Pfalzen, St. Sigmund, Terenten und Ehrenburg.Die Priesterweihe durch Bischof Muser beginntin der Stiftskirche von Neustift. Nach der hl. Liturgie gibt es einen Umtrunk im Stiftskeller, um 18.30 Uhr folgt die Dankvesper in der Stiftskirche sowie die Häuserbeleuchtung im Dorf.Amwird umdie Primiz gefeiert, anschließend Festzug. Primizprediger ist H. H. Magnus Pöschl aus Simbach. Die Dankesvesper mit Spendung des Einzelprimizsegens ist für 16.30 Uhr in der Stiftskirche angesetzt.