Die letzten Sommertage laden noch einmal dazu ein, die Zeitung in Ruhe zu lesen: beim Frühstück, auf der Terrasse oder zwischendurch. Ob Nachrichten aus Südtirol, Geschichten aus den Gemeinden oder aktuelle Entwicklungen aus Sport, Kultur und Gesellschaft – die „Dolomiten“ bieten einen umfassenden Blick auf das Geschehen im Land.<BR \/><BR \/>Mit der aktuellen Aktion ist der Einstieg besonders attraktiv: Drei Monate lang gibt es die „Dolomiten“ zum Vorteilspreis von nur 27 Euro pro Monat. Die gedruckte Ausgabe wird bequem per Post zugestellt oder kann direkt beim Zeitungshändler abgeholt werden.<BR \/><BR \/><b>Jetzt Abo sichern:<\/b><BR \/><BR \/>•<\/TD><TD>Über die Webseite: <b> <a href="https:\/\/dolomiten.it\/de\/guter-tag\/?mtm_campaign=D_h%C3%A4ndlerabo%20_stol_artikel__ver1&mtm_kwd=ver1&mtm_source=stol&mtm_medium=artikel&mtm_cid=60" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">dolomiten.it\/de\/guter-tag\/<\/a><\/b><BR \/><BR \/>•<\/TD><TD>beim Leserservice 0471\/925590 oder per E-Mail <a href="mailto:leserservice@athesia.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">leserservice@athesia.it<\/a><BR \/><BR \/><b>Die Aktion läuft noch bis zum 13. September 2026.<\/b>