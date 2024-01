„Ein halber Meter Neuschnee im Hochgebirge“

Auf den Bergen hat es die ganze Nacht durchgeschneit und auch heute fallen noch ein paar Schneeflocken, so der Meteorologe.Im Hochgebirge ist seit Freitag ein halber Meter Neuschnee gefallen wie zum Beispiel in Sulden Madritsch. In den Dolomiten hingegen sind auf einer Höhe von 2000 Metern zwischen 30 bis 40 Zentimeter gefallen.Im Tagesverlauf klingen die Niederschläge ab, die Sonne lässt sich aber nur selten blicken. In vielen Tälern weht kalter Nordwind.