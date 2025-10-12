<BR \/><BR \/>Zum Einsatz rückten die Retter am Samstag gegen 15 Uhr aus: Ein Nutztier war ausgebüxt . <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1224453_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><BR \/>Gemeinsam mit dem Hubschrauber des Unternehmens Elikos Hubschrauberservice konnten Bergrettung Brixen und Freiwillige Feuerwehr Latzfons das Tier orten.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1224456_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Das Rind befand sich in einem Wald und war zwischen einigen umgefallenen Bäumen gefangen. Die Einsatzkräfte bargen das Rind und brachten es dem Tierzüchter zurück. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1224459_image" \/><\/div>\r\n