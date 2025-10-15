<BR \/>Katzenbesitzer wissen Bescheid: Vor allem in ihren jungen Jahren sind die Fellnasen überaus neugierig. Zwei kleinen Kätzchen in Schluderns wurde diese Neugierde kürzlich zum Verhängnis.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1226571_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die beiden Fellnasen waren in einen engen Schacht gefallen und konnten sich nicht mehr selbst befreien. Nur dank des beherzten Einsatzes der Feuerwehrleute von Schluderns wurden die Kätzchen unversehrt gerettet und anschließend liebevoll versorgt.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1226574_image" \/><\/div>