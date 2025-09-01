<BR \/><BR \/>De Einsatzkräfte waren überrascht, als sie sahen, dass der Deckel von einem Graben neben einer Straße bei Cimone südlich von Trient entfernt worden war. <BR \/><BR \/>Was einem Menschen hätte zustoßen können, passierte einer Hirschkuh: Das Wildtier stürzte rund einen Meter in den Graben und konnte sich nicht mehr selbstständig befreien. <BR \/><BR \/>Die angerückte Freiwillige Feuerwehr Cimone barg das Tier behutsam und ließ es frei. Die Hirschkuh hatte sich beim Sturz glüklicherweise keine Verletzungen zugezogen.