Ein Herz für Tiere: Turmfalke aus misslicher Lage befreit

Südtirols Feuerwehren haben ein Herz für Tiere: Am Dienstag gegen 17.30 Uhr rückte die Feuerwehr Laag zu einer besonderen Tierrettung aus. Am Einsatzort angekommen stellten sie fest, dass es sich bei dem Tier um einen verletzten Turmfalken handelte, der sich an einer Hausfassade verhangen hatte.Der Greifvogel wurde von den Feuerwehrleuten behutsam eingefangen, in eine Transportbox gelegt und zur weiteren Versorgung in das Vogelpflegezentrum nach Dorf Tirol gebracht.

jot