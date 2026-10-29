Dass sich die Tierwelt des Monte Baldo gelegentlich in die tiefer gelegenen Regionen rund um den Gardasee verirrt, ist für die Bewohner der Provinz Verona keine Seltenheit. Ausflüge, die im Wasser des Sees enden, sind aber eher die Ausnahme. Am heutigen Mittwoch hat ein verirrter Hirsch in der Gemeinde Brenzone sul Garda für einen ungewöhnlichen Rettungseinsatz gesorgt.<BR \/><BR \/>Das Tier war offenbar von den Hängen des Monte Baldo herabgestiegen. Schwimmend versuchte es, die rund zweieinhalb Kilometer vor dem Ufer gelegene Isola di Trimelone zu erreichen.<BR \/><BR \/>Ein Jäger bemerkte das und schlug Alarm. Um ein Ertrinken des erschöpften Tiers zu verhindern, zögerte der Mann nicht und sprang selbst in den Gardasee. Gemeinsam mit herbeigerufenen freiwilligen Helfern und Beamten der Polizei gelang es, den Hirsch im Wasser zu fixieren und sicher an das Ufer zurückzubegleiten.<BR \/><BR \/>Nach Abschluss der Bergung wurde das Tier den Förstern übergeben. Es blieb unverletzt und soll im Wald freigelassen werden.