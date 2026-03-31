In Äthiopien kann ein kleines Geschenk Großes bewirken: Mit einer kleinen Hühnerschar erhalten armutsgefährdete Bauernfamilien die Chance auf einen Neuanfang. Die Tiere liefern Eier und damit wichtige Proteine für die eigene Ernährung. Gleichzeitig können Eier und spätere Nachzuchten verkauft werden und ein kleiner, aber verlässlicher Beitrag zum Haushaltseinkommen geleistet werden.<BR \/><BR \/>Jedes Jahr unterstützt Caritas gemeinsam mit der Caritas Diözese Meki in Äthiopien rund 345 Familien. Vor der Übergabe werden die Hühner untersucht und geimpft. Zudem lernen die Familien alles Wichtige über Haltung, Fütterung und den Bau eines sicheren und einfachen Stalls. „So entsteht eine nachhaltige Grundlage, die Hoffnung schenkt, ganz im Sinne von Ostern“, erklärt Sandra D’Onofrio vom Caritas-Dienst für Internationale Zusammenarbeit, welche diese besonderen Geschenk-Projekte koordiniert. <BR \/><BR \/>Alle 17 sinnvollen Geschenke der Caritas können online unter <a href="https:\/\/caritas.bz.it\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.caritas.bz.it<\/a> bestellt und Angehörigen, Freunden oder Geschäftspartnern gewidmet werden. Für jedes Geschenk erhält der Schenkende in einer E-Mail eine personalisierte Geschenkurkunde und ein Geschenkpäckchen zum Selbstausdrucken. Die Bezahlung erfolgt per Kreditkarte oder per Banküberweisung. Das eigentliche Geschenk gibt die Caritas über die verschiedenen Hilfsprojekte an Bedürftige weiter.