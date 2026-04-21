Franziskus habe es verstanden, mit einfachen Worten zur Welt zu sprechen und sowohl Gläubige als auch Nichtgläubige zu erreichen, wobei er auch Themen angesprochen habe, die den Alltag der Menschen betreffen.<BR \/><BR \/> „Ihn kennenzulernen war für mich ein Privileg, ebenso wie seine Teilnahme am von Italien ausgerichteten G7-Gipfel – ein Novum für einen Papst – , die für mich ein großes Geschenk war, das ich im Herzen trage“, so Meloni weiter.<h3>„Danke für alles, Papst Franziskus!“<\/h3>Franziskus bleibe eine Persönlichkeit, die die Gegenwart tief geprägt habe und deren Botschaft weiterhin aktuell sei. „Danke für alles, Papst Franziskus!“, schloss Meloni. Der argentinische Papst war am 21. April des vergangenen Jahres im Alter von 88 Jahren in der Residenz Casa Santa Marta im Vatikan gestorben. Fünf Tage später wurde er beigesetzt.<BR \/>Den Auftakt der Gedenkveranstaltungen bildet am Dienstag um 17 Uhr ein Rosenkranzgebet in der Cappella Paolina der Basilika.<BR \/><BR \/> Anschließend soll dort eine Gedenktafel enthüllt werden, die an die enge Verbindung des Papstes zu der in der Basilika aufbewahrten Marienikone „Salus Populi Romani“ erinnert. Die Inschrift würdigt, dass Franziskus dort 126-mal im Gebet verweilte und nun in der Basilika ruht.<h3>\r\nBotschaft von Papst Leo XIV. wird verlesen<\/h3>Für 18 Uhr ist eine Messe angesetzt, bei der eine Botschaft von Papst Leo XIV. verlesen werden soll. Dieser befindet sich derzeit auf einer apostolischen Reise in Afrika. Die Feier wird auch auf einem Großbildschirm vor der Basilika sowie im Internet übertragen.<BR \/><BR \/>Franziskus, der sein ganzes Leben lang an Atembeschwerden gelitten hatte und der mehrere Spitalsaufenthalte hinter sich hatte, starb an einem Schlaganfall in den Morgenstunden des Ostermontags. Nach den dreitägigen Trauerfeierlichkeiten, an denen rund eine Viertelmillion Menschen teilnahmen, wurde der verstorbene Papst am 29. April 2025 beigesetzt – nicht wie seine Vorgänger seit mehr als einem Jahrhundert unter der Peterskirche, sondern auf eigenen Wunsch in der Basilika Santa Maria Maggiore im Stadtzentrum von Rom. <BR \/><BR \/>Am 8. Mai 2025 wurde der 69-jährige Kurienkardinal Robert Francis Prevost aus dem Orden der Augustiner zum neuen Papst mit dem Namen Leo XIV. gewählt. Er ist das 267. Kirchenoberhaupt seit dem heiligen Petrus.