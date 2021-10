Ein Jahr Sondereinheit für Lkw: Was die Bozner Stadtpolizei feststellt

Die Stadtpolizisten richten ihre Kontrollposten gewöhnlich an den Hauptverkehrswegen der Stadt Bozen ein und überprüfen, ob die Lkw-Fahrer die Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung einhalten, die insbesondere für den Warentransport gelten.Seit Beginn des laufenden Jahres wurden 440 Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung festgestellt: 131 Verstöße wegen Nicht-Einhaltung der Fahr- bzw. Ruhezeiten; 70 Verstöße wegen Unregelmäßigkeiten bei den Chrono- und Tachografen; 76 Verstöße wegen Mehrgewicht; 26 Verstöße bei Sondertransporten und 101 Verstöße bei der Befestigung bzw. Sicherung der Ladung.Die Stadtpolizei Bozen arbeitet auch eng mit der Landesprüfstelle für Fahrzeuge zusammen, und daher wurden einige Lkw zur technischen Überprüfung in die Kontrollstelle in der S.-Schwarz-Straße gebracht. Ein Dutzend Lkw wurden nach diesen Kontrollen aus dem Verkehr gezogen, weil sie schwere Sicherheitsmängel aufwiesen und somit eine Gefahr für den Straßenverkehr darstellten.

