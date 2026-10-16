Mit einigen interessanten Eckdaten über das erste Jahr zog Thibault Chavanat, Präsident der WaltherPark AG, eine Erfolgsbilanz zum ersten Geburtstag und kündigte zugleich seinen Abschied an. Er erinnerte an seine Worte bei der Eröffnung vor einem Jahr, als er von seinem Wunsch nach einem Ort der Harmonie gesprochen habe: „Dieser Wunsch ist in Erfüllung gegangen: Ich sehe im und am WaltherPark sehr viel Harmonie und Leben – z.B. die Familie beim Einkaufen, Kinder mit einem Eis auf dem Spielplatz, Geschäftsleute beim Meeting im Mercato Centrale, die Oma mit dem Enkel im Esselunga...“. Schon in den nächsten Stunden wird die oder der 8-millionste Besucherin oder Besucher durch das Zählwerk erfasst werden, heißt es in einer Presseaussendung der Werbeagentur „succus.“.<BR \/><BR \/>Heinz Peter Hager, Gründer des WaltherPark, dankte Chavanat und lobte auch dessen Einsatz rund um die Fertigstellung und Öffnung des WaltherPark. Nach jahrelanger intensiver Arbeit sei es gelungen, ein Ambiente zu schaffen, das für Bozen eine große Aufwertung darstellt. „Ich bin sehr zufrieden unter vielen verschiedenen Aspekten. Zum Beispiel wie die Boznerinnen und Bozner den neuen Bahnhofs- bzw. Berloffa-Park angenommen haben, auch der Spielplatz ist ein wichtiges Element der Integration geworden.“ <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1373739_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Es gebe eine große Akzeptanz seitens der Bürgerinnen und Bürger und es sei „keine Selbstverständlichkeit, rund 80 Geschäfte zu öffnen und ein Jahr lang erfolgreich zu führen“. Bozen habe mit seiner Handelsstruktur und dem vielfältigen Angebot an Geschäften mittlerweile eine Attraktivität wie keine vergleichbare Stadt in Europa. „Deswegen wäre es wünschenswert, wenn diese Chance mit einem professionellen Stadtmarketing besser genutzt würde“, so Hager.<BR \/><BR \/>Vizebürgermeister Stephan Konder überbrachte seine Glückwünsche und berichtete, dass nicht nur von Bürgerinnen und Bürgern, sondern auch von Touristen Komplimente für das neue Quartier rund um den Bahnhof ausgesprochen werden. Auch die unterirdische Verkehrsführung in die Innenstadtgaragen habe sich bewährt, was ein Vorteil für die Stadt sei.<BR \/><BR \/>Bei der Feierstunde mit Torte verwies der Direktor des Einkaufszentrums, Giuseppe Tilone vom Centermanagement Svicom auf eine Reihe von Initiativen, die der WaltherPark für das Geburtstagswochenende vorbereitet hat – angefangen bei Sonder-Rabattaktionen in den zahlreichen teilnehmenden Geschäften über DJ-Sets, Showcooking und ein Cupcake-Backlabor im Mercato Centrale bis hin zu einer Schatzsuche, die mit einem Preisausschreiben verbunden ist. Die sechsstöckige Geburtstagstorte fand übrigens reißenden Absatz – die mehreren hundert Schnitten waren innerhalb kürzester Zeit aufgegessen.