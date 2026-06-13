Beim Anblick der Streife waren die beiden albanischen Staatsbürger, welche sich in einem Garten in der Bozner Reschenstraße aufhielten, hastig in ein Wohlgebäude geflüchtet. Umgehend wurden sie von den Beamten angehalten und durchsucht. Nicht umsonst, denn die beiden Männer führten kleinere Mengen Kokain mit sich. <BR \/><BR \/>Bei der anschließenden Hausdurchsuchung wurde die Polizei erneut fündig. In einem Keller waren 920 Gramm Kokain versteckt – abgepackt in elf kleine Beutelchen und vermutlich zum illegalen Verkauf bereit. <BR \/><BR \/>Der 37-jährige Mieter der Wohnung mit Vorstrafen wegen Drogenhandels wurde festgenommen und in das Bozner Gefängnis gebracht. Sein Landsmann kassierte wegen des Besitzes einer geringen Menge an Drogen für den Eigengebrauch hingegen eine Anzeige.