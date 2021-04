Ein kühler Start in die Woche

Was für ein Wochenende liegt hinter Südtirol: Der blaue Himmel und die frühlingshaften Temperaturen lockten viele ins Freie.Ganz anders zeigt sich der April am heutigen Montag: Graue Wolken hängen über dem Land.Über den Tag verteilt sind stellenweise ein paar Regenschauer möglich, die Höchstwerte gehen zurück und reichen von 9 bis 18 Grad Celsius.Auch am morgigen Dienstag bleibt es trüb, die Sonne kommt kaum zum Vorschein, stellenweise regnet es.„Dieser April kommt vielen deutlich zu kühl vor, weil wir mittlerweile aufgrund des Klimawandel ganz anderes gewöhnt sind“, erklärt Landesmeteorologe Dieter Peterlin.In der Grafik sieht man deutlich den Temperaturanstieg der letzten Jahre: „Das heutige 'Normal' ist eben nicht mehr 'normal'“, so Peterlin.

liz