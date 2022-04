Ein Lawinentoter am Ortler – eine weitere Person wird noch vermisst

Es war am Mittwochmorgen, als die 2 bundesdeutschen Bergsteiger losgingen, um die Nordwand des Ortler zu besteigen. Als sie sich zum vereinbarten Termin, um 15 Uhr, aber nicht bei ihren Angehörigen meldeten, schlugen diese um 19 Uhr Alarm.Der Bergrettungsdienst Sulden hat daraufhin eine große Suchaktion gestartet. Eine Person konnte aufgrund des Piepsgerätes unter einer Lawine begraben gefunden werden. Die Person war bereits tot.Der zweite Bergsteiger, der entweder kein Piepsgerät bei sich trug, oder dieses nicht funktionierte, konnte bislang hingegen nicht gefunden werden. Die Suche musste aufgrund der Dunkelheit am Mittwochabend abgebrochen.Genaue Angaben über die Herkunft und das Alter der Bergsteiger sind noch nicht bekannt.Die Suche wird am Donnerstag um 8 Uhr Früh wieder aufgenommen.