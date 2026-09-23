Alfred Rubner hat die Entwicklung des modernen Ingenieurholzbaus in Italien maßgeblich mitgeprägt. 1976 stieg er als Gesellschafter in die Holzbaugesellschaft in Brixen ein und erkannte früh das Potenzial von Brettschichtholz – zu einer Zeit, als Stahl und Stahlbeton den Bausektor dominierten. <BR \/><BR \/>Mit seinen Brüdern und Mitarbeitern machte er den Baustoff Holz für technisch anspruchsvolle Bauwerke salonfähig und führte Rubner Holzbau zu einem international tätigen Unternehmen. 2010 wurde Rubner beim Internationalen Holzbau-Forum für sein Lebenswerk und seinen Pioniergeist ausgezeichnet.