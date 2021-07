Ein Lesesommer mit der zebra.Kidz

Auf dem Kornplatz und auf dem Waltherplatz in Bozen war das Team der OEW-Organisation für Eine solidarische Welt am heutigen Donnerstag mit viel Elan und einer lustigen Entourage unterwegs.Vorneweg stolzierte das zebra.Maskottchen und machte mit der zebra.Redaktion und zebra.Verkäufer Mike Okojie auf die neue Kinderausgabe der Straßenzeitung zebra., der„zebra.Kidz“, aufmerksam.Die Sonderausgabe, für die die zebra.Redaktion auch einige Kinderreporter engagierte, soll vor allem den jüngsten Lesern die Hintergründe des Straßenzeitungsprojekts näher bringen. zebra.Redakteur Alessio Giordano erklärt: „Mit der zebra.Kidz möchten wir Themen wie Obdachlosigkeit, Good News und das Thema Sozialprojekt den jüngsten Lesern zugänglich machen.“ Dafür wird die Zeitung den ganzen Sommer über bei den Verkäufern für 3 Euro zu finden sein.Patrizia Insam, zebra.Sozialarbeiterin, betont zudem, dass die „zebra.Kidz“ eine Unterstützung für die rund 60 zebra.Verkäufer ist, die in den vergangenen Covid-Monaten mehrmals auf den Straßenverkauf verzichten mussten – und damit auf ihr meist einziges Einkommen.Die vergangenen eineinhalb Jahre hätten das Sozialprojekt vor große Herausforderung gestellt: „Die Auswirkungen der Covid-Krise auf dem Arbeitsmarkt bekommen wir auch jetzt noch im Projekt zebra. zu spüren.“ Dies unterstreicht auch Matthäus Kircher, Geschäftsführer OEW, mit seinem Plädoyer: „Seit Anfang des Jahres suchen wir wieder verstärkt Unternehmer, die den Menschen im Projekt zebra. langfristig eine Perspektive und einen festen Arbeitsplatz in der Gastronomie, der Landwirtschaft oder der Produktion bieten können.“Inzwischen versucht die zebra.Redaktion die Verkäufer mit der zebra.Kidz zu unterstützen und jungen Leser und ihren Familien etwas Neues zu bieten. Egal ob am Strand, auf der Schwimmbadwiese oder beim Relaxen auf der Hüttenveranda: die zebra.Kidz sorgt für gemütliche Lesemomente mit Geschichten, Rätseln und DIY-Tipps. So ist im Innenteil der Kinderausgabe die Geschichte des adoptierten Straßenkaters Fritzi zu finden; Kinderreporter Alessandro stellt zebra.Verkäufer Mike Okojie seine ganz persönlichen Fragen und zum ersten Mal beantwortet das zebra.Maskottchen höchstpersönlich in der Rubrik „Zahlen, bitte!“ Fragen rund um sein Leben im Südtiroler Straßendschungel.

stol