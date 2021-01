Ein Mix aus Regen, Sonne und Schnee

Derzeit schneit es in der Westhälfte des Landes, im Überetsch und auch zwischen Sterzing und Brenner. Achten Sie auf Winterausrüstung und fahren Sie vorsichtig.Im Osten des Landes beginnt der Tag hingegen bereits sonnig.Nach und nach lockert es auch im Vinschgau und im Süden auf und bis zum Nachmittag wird es in fast ganz Südtirol sonnig. Am längsten trüb bleibt es im oberen Vinschgau, teils geht sich kein Sonnenschein aus.Wie der Landeswetterdienst außerdem mitteilt frischt im Norden Südtirols wieder der Föhn auf. Die Höchstwerte reichen von -2 bis +8 Grad.Am Samstag ist es nach einer kalten Nacht oft sonnig mit höchstens harmlosen Wolken, nur von Innichen bis Prettau können sich dichtere Wolken zeigen.Ein paar Schneeflocken sind am Sonntag wieder am Alpenhauptkamm zu erwarten. Am Anfang der neuen Woche gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken.

