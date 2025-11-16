Es war der 16. Oktober, als der WaltherPark eröffnet wurde. Viele Personen ließen es sich anschließend nicht nehmen, das Einkaufszentrum zu erkunden. Die Zahlen sprechen für sich: Am ersten Wochenende wurden 60.000 Besucher gezählt, am 24. Oktober wurde gar die 500.000-Marke geknackt. Doch welche Auswirkungen hat der WaltherPark auf die Altstadt?<BR \/><BR \/>„Das ist nach einem Monat noch nicht abschätzbar“, sagt Thomas Rizzolli, hds-Bezirkspräsident von Bozen Stadt. „Alle sind neugierig, seit 15 Jahren reden wir von dem Kaufhaus. Dieser Effekt wird sicher auch in den kommenden Monaten aufrecht bleiben.“<h3>\r\n„Onlinehandel ist die größte Konkurrenz“<\/h3>Die große Herausforderung werde das nächste Jahr sein – sowohl für den WaltherPark als auch für die Geschäfte in der Altstadt. „Bis dahin wird sich die Situation allgemein beruhigen. Dann wird man effektiv sehen, welche Auswirkungen das Kaufhaus auf Bozens Zentrum hat“, unterstreicht Rizzolli.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1238691_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Er hege die Hoffnung, dass der WaltherPark eine Ergänzung des bisherigen Angebots sei. „Zusätzlich möchte ich betonen, dass der große Konkurrent der lokalen Geschäfte weiterhin der Onlinehandel ist“, so Rizzolli.<h3>\r\n„Weniger deutsche Touristen in Bozen“<\/h3>In dieselbe Kerbe schlägt Schuhverkäufer Simone Buratti. „Man merkt derzeit auf jeden Fall, dass in der Altstadt weniger Menschen unterwegs sind, auch bei uns im Geschäft“, erklärte Buratti im Gespräch mit „s+“. Das habe auch eine – wenn auch minimale – Auswirkung auf den Umsatz. „Bereits im Sommer war nicht so viel los wie üblich, weil weniger deutsche Touristen nach Bozen kamen“, unterstrich Buratti.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1238694_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Jetzt stünden zunächst der Christkindlmarkt und anschließend der Winterschlussverkauf an. „Dort steigt der Umsatz jedes Jahr“, so der Inhaber des Schuhgeschäftes. Für die Zukunft sieht Buratti den WaltherPark als Ergänzung für die Geschäfte der Altstadt. „Derzeit halten sich die Besucher vermehrt noch nur im Kaufhaus auf. Ich bin davon überzeugt, dass die Kunden in einigen Monaten sowohl den WaltherPark als auch die Innenstadt aufsuchen werden.“ Das neue Einkaufszentrum sieht Buratti jedenfalls als eine „Aufwertung für Bozen“.<h3>\r\n„Altstadt muss künftig attraktiver werden“<\/h3>Laut Bürgermeister Claudio Corrarati, der für den Bereich der Wirtschaft zuständig ist, gibt es „bisher keine negativen Auswirkungen auf die Geschäfte in der Altstadt“. Die Menschen würden den Charakter der Lauben schätzen, der sich deutlich vom Einkaufszentrum unterscheidet.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1238697_image" \/><\/div>\r\n<BR \/> „Allerdings müssen wir künftig auch versuchen, die Altstadt noch attraktiver zu gestalten, etwa mit kreativen Initiativen“, betonte Corrarati.