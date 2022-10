Ein neuer (alter) Beruf: Winzer

Foto: © Florian Andergassen

Die Lehre im Detail

Obwohl die Südtiroler Weinwirtschaft international höchstes Ansehen genießt, herrscht wie in so vielen Sektoren auch hier Fachkräftemangel.„Mit der Winzerlehre versuchen wir gegenzusteuern, indem wir Interessierten eine Ausbildungsmöglichkeit geben und dem Beruf des Winzers den ihm zustehenden Stellenwert verschaffen“, erklärt dazu Andreas Kofler, Präsident des Konsortiums Südtirol Wein.So haben die Fachschule Laimburg und die Südtiroler Weinwirtschaft mit der Winzerlehre nicht nur eine neue Ausbildung, sondern einen für Südtirol gänzlich neuen Lehrberuf bzw. ein in Italien neues Berufsbild geschaffen.Die Lehre umfasst eine 3-jährige Lehre in einem Weinbetrieb, in denen die Winzer der Zukunft in Theorie und Praxis die Grundlagen der Arbeit im Weinberg lernen: vom Rebschnitt und dem Einstellen der Triebzahl über Laubarbeiten, Bodenpflege und Pflanzenschutz bis zu den notwendigen Qualitätskontrollen im Weinberg.Am Ende der 3-jährigen Ausbildung erwerben die Absolventen das Berufsbefähigungszeugnis Winzer, zudem steht ihnen die Chance offen, ein viertes Jahr anzuhängen und ihre Ausbildung mit der Matura abzuschließen.„Wir wissen aus Erfahrung, dass es in unserem Land eine ganze Menge junger Leute mit einer Leidenschaft für die Welt des Weinbaus und des Weins gibt“, so Kofler. „Deshalb ist es uns wichtig, dass sie über die Chance einer gediegenen Ausbildung in diesem Bereich Bescheid wissen.“