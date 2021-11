Ein neuer Fußgänger- und Radweg für die Lanciastraße

Am heutigen Dienstag haben in der Lanciastraße im Abschnitt zwischen der Grandistraße und Galileistraße die Arbeiten zur Verbreiterung des Bürgersteigs begonnen.Ein gemeinsamer Geh- und Radweg, der auf einer geschützten Strecke neben der Fahrbahn verläuft, wird künftig für eine sichere Anbindung an die Radwege in der Galileistraße und im südlichen Abschnitt der Lanciastraße sorgen.Die Bäume entlang des Bürgersteigs bleiben erhalten, ebenso wie die Straßenrandparkplätze, die nach dem Abschluss der Bauarbeiten Ende November wieder hergestellt werden.Im Zuge der Bauarbeiten, die vom städtischen Mobilitätsamt in Auftrag gegeben wurden, wird auch die öffentliche Beleuchtung erneuert.Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 60.000 Euro.

stol