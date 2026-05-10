Der 23. Mai 2026 wird in die Geschichtsbücher der Gemeinde Leifers eingehen: Für diesen Tag ist die offizielle Eröffnungsfeier des neuen Stadtplatzes in der Weissensteinerstraße geplant.<BR \/><BR \/>Der neue Platz nimmt derzeit konkret Form an. Die letzten Eingriffe laufen, am Freitag führten die Arbeiter eine chemische Reinigung der neuen Böden durch. Noch ausständig ist der Bau einer Treppe, die auf der Höhe des Rathauses zum neuen Platz führen soll.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1310637_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>„Als finaler Schritt wird der letzte Teil der Weissensteinerstraße asphaltiert und der angrenzende Gehsteig gepflastert“, erklärte Stadträtin Marlene Hofer, zuständig für die öffentlichen Arbeiten, am Freitag gegenüber „S+“ bei einer ersten Begehung für die Presse.<h3>\r\nGesamtkosten: 29,5 Millionen Euro<\/h3>Das neue Zentrum – auf der Fläche befand sich zuvor das alte Rathaus – ist insgesamt etwa 11.000 Quadratmeter groß und besteht aus dem Stadtplatz und einem Gebäude. Die Gesamtkosten des Großprojekts belaufen sich auf etwa 29,5 Millionen Euro – davon kommen 5 Mio. Euro aus dem staatlichen Wiederaufbaufonds und 6 Mio. Euro vom Land.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1310640_image" \/><\/div>\r\nIm Gebäude untergebracht sind künftig die italienische Musikschule, die italienische Bibliothek, die Stadtpolizei sowie der Tourismusverein Leifers–Branzoll–Pfatten und ein Gastrobetrieb. Für die beiden letzteren „muss noch eine Ausschreibung erfolgen, da eine direkte Vergabe nicht möglich sei“, betonte Hofer gestern. Unter dem neuen Platz erstreckt sich eine Tiefgarage, die künftig 118 Stellplätze auf zwei Ebenen bietet.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1310643_image" \/><\/div>\r\nDie Tiefgarage ist mit einem Aufzug ausgestattet, auch eine öffentliche Toilette gibt es. In der ersten Ebene befinden sich außerdem einige Garagenboxen für die Fahrzeuge der Stadtpolizei. „Ich richte meinen Appell noch einmal an die Bürger von Leifers: Es ist wichtig, sich das Kennzeichen seines Autos bereits jetzt einzuprägen. Die Bezahlung erfolgt nämlich über ein automatisches System, welches das Kennzeichen des Pkw erfasst“, erinnerte Bürgermeister Giovanni Seppi gestern.<h3>\r\nTiefgarage soll Ende Juni öffnen<\/h3>Ingenieur Christian Straudi von der Gemeinde Leifers, der das Großprojekt seit Anfang an begleitet hat, führte durch das noch fertigzustellende Gebäude. Dort sind die Arbeiter aktuell mit der Montage der Inneneinrichtung beschäftigt, allen voran in der Bibliothek.<BR \/><BR \/>Die Arbeiten am neuen Platz sollten bis zur Eröffnung vollständig abgeschlossen sein, sofern das Wetter mitspielt. Das Gebäude soll bis Anfang Juni fertiggestellt sein. Anschließend müssen noch die technischen Abnahmen der Tiefgarage und des Gebäudes erfolgen. „Wir sind optimistisch, dass dieser Prozess bis Ende Juni abgeschlossen ist. Anschließend kann der Umzug der Vereine und Behörden beginnen“, unterstrich die Stadträtin für öffentliche Arbeiten.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1310646_image" \/><\/div>\r\nZunächst wolle man jedoch die Tiefgarage öffnen. Geht es nach der Stadtverwaltung, solle dies bereits Ende Juni oder Anfang Juli erfolgen. „Die Tiefgarage genießt aktuell die höchste Priorität“, unterstrich Hofer. Im Herbst solle schließlich das gesamte Gebäude mit Leben gefüllt sein.<h3>\r\nJubiläums-Baum: Eine besondere Ausschreibung<\/h3>Der Platz ist aber noch nicht ganz fertig – etwas fehlt noch. „In Kürze werden wir eine internationale Ausschreibung veröffentlichen. Gesucht wird ein Kunstwerk, das an den Jubiläums-Baum erinnern soll“, erklärte Kulturstadtrat Walter Landi. Der Eschen-Ahorn wurde 1908 von der Gemeinde Leifers zum 60. Thronjubiläum von Kaiser Franz Joseph I. vor der Pfarrkirche gepflanzt.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1310649_image" \/><\/div>\r\nAufgrund seiner historischen Bedeutung wurde er im Jahr 2001 vom Land zum botanisches Naturdenkmal ernannt. Am 14. Februar 2022 musste der Kaiser-Jubiläums-Baum, wie er auch genannt wird, aus Sicherheitsgründen gefällt werden. In Zukunft soll also ein einzigartiges Kunstwerk an den historischen Baum erinnern.