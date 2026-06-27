Alex Schwazer positiv – schon wieder“: Schneller und unbarmherziger hätte eine Meldung Südtirol kaum treffen können. Viele haben ihr Urteil rasch gefällt, die meisten ungefragt. Dabei wäre Zurückhaltung hier wohl die bessere Reaktion gewesen. <BR \/><BR \/>Mich macht der Fall jedenfalls betroffen. Die Pressekonferenz Anfang der Woche in Bozen war schwer anzusehen. Es saß dort ein Mensch, der keinen freien Eindruck machte. Einer, der sagte, er sei unschuldig. Der aber zugleich erklärte, keine Kraft mehr zu haben, sich noch einmal zu verteidigen.<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-75360133_quote" \/><BR \/><BR \/>Vielleicht liegt genau darin die eigentliche Tragik dieser Geschichte. Schwazer war nie einfach nur ein Geher. Er war einer, der ganz nach oben wollte. Der gewonnen hat. Der gefallen ist. Der zurückwollte. Und der offenbar bis heute gegen etwas ankämpft, das größer ist als ein einzelner Wettkampf.<BR \/><BR \/>Leistungssport lebt vom Maximum. Vom perfekten Körper, vom perfekten Tag, von der perfekten Kontrolle. Für manche Menschen wird dieses Streben zur Antriebskraft. Für andere irgendwann zur Falle. Weil fast niemand dauerhaft in einem Zustand leben kann, in dem immer noch mehr möglich sein muss.<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-75360134_quote" \/><BR \/><BR \/>Schwazer hat im Sport mehr erlebt als die meisten anderen: Triumph, Schuld, Zweifel, Misstrauen, Verfahren, Hoffnung, erneute Enttäuschung. Man muss ihn deshalb nicht verklären. Aber man darf sehen, dass hier nicht nur ein sportlicher Fall verhandelt wird, sondern auch ein Leben, das seit Jahren kaum Abstand zu diesem System findet.<BR \/><BR \/>Zu wünschen wäre ihm diesmal genau das: Abstand. Nicht als Eingeständnis. Nicht als Flucht. Sondern als Schutz. Wenn Schwazer nun sagt, dass er nicht mehr kämpfen will, bleibt zu hoffen, dass er diesmal wirklich loslassen kann – und neue Ziele findet, bei denen er wieder selbst das Tempo bestimmt.<BR \/><BR \/> <a href="mailto:rainer.hilpold@athesia.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">rainer.hilpold@athesia.it<\/a><BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/tag\/Kommentar" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Alle Kommentare und Analysen auf STOL finden Sie hier. <\/a><\/b>