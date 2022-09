Ein rabiater Ladendieb und ein unfolgsamer alter Bekannter

Ein Dosengetränk hatte der obdachlose Mann bezahlt; in seinen Hosentaschen hatte er aber noch weitere Waren bei sich – diese wollte er, von der Kassiererin unbemerkt, aus dem Geschäft im Zentrum von Bozen schmuggeln.Doch Mitarbeiter wurden darauf aufmerksam: Auf frischer Tat ertappt, versuchte der wegen ähnlicher Delikte vorbestrafte Mann zu flüchten. Dabei verdrehte er einem Mitarbeiter des Geschäfts den Arm.Die Beamten der Bozner Quästur waren gleich zur Stelle: Sie nahmen den Mann in flagranti fest.Die Beamten kontrollieren auch, ob Täter die ihnen auferlegten Maßnahmen befolgen; so geschehen jüngst ebenfalls in Bozen.Die Polizisten wollten einen Mann kontrollieren, der sich zwischen 21 und 6 Uhr in seiner Wohnung aufhalten hätte müssen. Als er auch um Mitternacht noch nicht dort war, kontaktierten sie ihn telefonisch. Er behauptete, in der Wohnung seiner Freundin zu sein. Der Aufforderung der Beamten, dass er nach Hause kommen solle, wollte er nicht nachkommen. Schließlich stellte sich heraus, dass der Mann in einem Bozner Einkaufszentrum war.Dort holten ihn die Beamten ab und brachten ihn auf die Wache. Für den Mann bedeutete dies eine Verschärfung seiner Auflagen: Er wurde in den Hausarrest überstellt. Das Strafverfahren hat er anschließend mit einem Vergleich beigelegt, wie einer Aussendung zu entnehmen ist.