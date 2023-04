Ein regnerischer Feiertag: So wird das Wetter

Noch am Samstag durften sich die Südtiroler über angenehmes Wetter freuen. (STOL hat berichtet) Am Sonntag schien zunächst in weiten Teilen des Landes zwar auch noch die Sonne, dann setzen sich aber die Wolken durch, einige Regenschauer gehen im Tagesverlauf noch nieder.Am morgigen 1. Mai wird es kälter und nass. „Eine Störung nähert sich von Westen und zieht feuchte Luftmassen aus Süden an“, berichtet der Südtiroler Landeswetterdienst. Demnach erwartet die Südtiroler meist unbeständiges Wetter mit vielen Wolken und einigen Niederschlägen vor allem am Nachmittag und in der folgenden Nacht.„Am Dienstag gibt es noch letzte Niederschläge im Osten Südtirols sowie in den höheren Lagen“, berichtet der Landeswetterdienst. Am Mittwoch überwiegt dann wieder die Sonne.