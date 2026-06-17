In den Bozner Schulmensen wurden im vergangenen Schuljahr 631.499 Mahlzeiten ausgegeben. „Das ist ein neuer Rekord. Im Schuljahr 2024\/25 waren es 617.185 Mahlzeiten“, sagte Bildungsstadträtin Johanna Ramoser gestern auf „S+“-Anfrage. Dies entspricht einem Zuwachs von 14.314 Mahlzeiten. Insgesamt hatten sich mehr als 9.000 Schülerinnen und Schüler für den Mensadienst der Gemeinde angemeldet.<BR \/><BR \/>Die Mahlzeiten wurden in 13 Küchen zubereitet und in zehn Mensen im Gemeindegebiet an die Schüler verteilt. Seit April wurde die Essensverteilung auch auf jene Schülerinnen und Schüler ausgeweitet, die im Landesinternat „Damiano Chiesa“ untergebracht sind.<h3>\r\nNeue Ausschreibung seit Jänner<\/h3>Wichtige Verbesserungen hat die Gemeinde mit der neuen Ausschreibung eingeführt, die seit Jänner in Kraft ist. „Uns war es wichtig, dass die Mahlzeiten in Bozen zubereitet und dafür lokale Produkte verwendet werden. Zudem wird seit heuer auch ein vegetarisches Menü angeboten“, unterstrich Ramoser.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1324998_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die Bildungsstadträtin möchte den Mensadienst im kommenden Schuljahr weiter ausbauen. „Die Nachfrage der Eltern ist weiterhin groß. Einige Schulen haben noch Luft nach oben“, erklärte Ramoser. Man werde vor Beginn des neuen Schuljahres Gespräche mit den betroffenen Schuldirektoren führen.