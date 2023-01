Franzoni: „Ein Risikopatient muss immer noch aufpassen“

3 hochansteckende Viren zirkulieren derzeit

Der stellvertretende Covid-Einsatzleiter, Dr. Patrick Franzoni. - Foto: © DLife/LO

Variante aus China nur minimal verbreitet

24 Prozent mehr Neuansteckungen: So viel registrierte man im Zeitraum vom 30. Dezember 2022 bis zum 5. Jänner 2023 in Südtirol ( STOL hat berichtetet ). „Dass die CoV-Zahlen zugenommen haben, ist logisch“, sagt der stellvertretende Covid-Einsatzleiter, Dr. Patrick Franzoni. Denn in den Weihnachtsferien habe es viele Kontakte gegeben. Das sei aber kein Grund zur Beunruhigung. Aufpassen müssten aber immer noch die Risikopatienten, für sie seien die Impfungen wichtig, erklärt der Arzt.„Aktuell zirkuliert glücklicherweise die Omikron-Variante, die ultraansteckend ist, der klinische Verlauf bleibt aber immer gleich“, sagt Dr. Franzoni. Für gesunde Menschen, hauptsächlich jene, die schon geimpft oder genesen seien, seien die Folgen minimal. Acht geben müssten Risikopatienten, wie beispielsweise ältere Menschen oder Patienten mit Immunsystemerkrankungen. Bei ihnen sei die Impfung wichtig. „Einerseits die vierte Dosis, und wenn vorgesehen, auch die fünfte Dosis, etwa in den Altersheimen“, erläutert Dr. Franzoni. Damit würde man versuchen, die Konsequenzen des Virus bei der fragilen Bevölkerung im Rahmen zu behalten.Laut dem Mediziner zirkulieren im Moment 3 verschiedene hochansteckende respiratorische Viren: SARS-CoV-2, RSV (Respiratorisches Synzytial-Virus) und das Influenzavirus A H3N2. In geschlossenen Räumlichkeiten könnte man sich gut anstecken, erklärt der Experte. Deshalb sei es für Risikopatienten empfehlenswert, bei Menschenansammlungen eine Maske zu tragen.Im Gegensatz zu China sei die SARS-CoV-2-Lage hierzulande gut. „In Europa hat man eine gute Impfstrategie durchgeführt – mit mRNA-Impfstoffen, die sehr wirksam sind.“ Dazu hätten viele Personen Kontakt mit dem Virus gehabt. In China hingegen hätte man die Null-Covid-Strategie verfolgt, wo die Bevölkerung mit Lockdowns vom Virus distanziert worden sei. Der dortige Impfstoff sei nicht besonders gut und man habe hauptsächlich junge Leute geimpft. „Dabei ist SARS-CoV-2 für ältere Leute und für Risikopatienten gefährlich“.Die vorherrschenden Variante in China, die minimal auch hierzulande auftritt, ist eine Omikron-Variante, erklärt Dr. Franzoni. Sie heißt XBB.1.5 und breite sich auch in anderen Ländern aus, z. B. in den USA, Deutschland und Österreich. Einreisende aus China müssen in Italien einen Test vorweisen, oder werden getestet. Analysen der Tests hätten gezeigt, dass es Varianten sind, die in Europa schon aufgetreten seien, so Dr. Franzoni. Es seien zum Glück keine neuen Varianten.Zudem würden sich die Menschen auch weiterhin hierzulande testen lassen, sagt der Arzt. Das geschehe etwa, wenn man eine Krankschreibung brauche.Im staatsweiten Vergleich verzeichnet Südtirol die niedrigsten Impfquoten. „Die Impfzahlen sind niedrig, aber konstant“, weiß Dr. Franzoni. Ältere Leute und Risikopatienten würden sich impfen lassen, und die Impfzentren seien aktiv.