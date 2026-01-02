Aus der Schweiz erreichten uns schreckliche Nachrichten. Bei einem Brand in einer Bar verloren rund 40 junge Menschen ihr Leben. Sie hatten in der Silvesternacht gefeiert so wie viele von uns, vor allem wie viele unserer Kinder.<BR \/><BR \/>Die Behörden geben sich zurückhaltend, „aus Respekt vor den Angehörigen der Opfer“.<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-72893584_quote" \/><BR \/><BR \/>Dennoch gibt es viele Fragen und erste Indizien. Kann sich ein Feuer so rasch ausbreiten in einem Lokal, das strengen Brandschutzregeln unterliegt? Wie viele Menschen hielten sich auf den Ebenen beider Stockwerke auf? Gab es Fluchtwege?<BR \/><BR \/>Wir fragen, weil wir fassungslos sind. Es ist unvorstellbar, welches Leid die Familien der Todesopfer verspüren müssen.<BR \/><BR \/>40 Menschen haben schwere Brandverletzungen erlitten. Beten wir für sie.<BR \/><BR \/> <a href="mailto:elmar.pichler@athesia.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">elmar.pichler@athesia.it<\/a>