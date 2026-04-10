Der Angriff ereignete sich gegen 16 Uhr im Bereich der Heiliggeiststraße und der Adamgasse. Der Tatverdächtige wurde kurz darauf in der nahe gelegenen Meraner Straße festgenommen.<BR \/><BR \/>Auch der mutmaßliche Täter wurde in die Klinik eingeliefert, über die Schwere seiner Verletzungen war vorerst nichts bekannt. Die Polizei machte ebenso keine Angaben zur Identität der beiden Männer, der Tathergang und das Motiv blieben noch im Dunkeln.<BR \/><BR \/>Die Gewalttat fand in aller Öffentlichkeit in einer sehr belebten Gegend statt und wurde daher von mehreren Menschen beobachtet. Die Polizei wurde deswegen rasch verständigt, hieß es.