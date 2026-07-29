Schon die erste Hitzewelle Ende Mai hat den Freibädern im Land einen vielversprechenden Saisonstart beschert. Hochsommerliche Temperaturen sorgten für volle Liegewiesen und gut gefüllte Becken. Auch die aktuelle Hitze treibt die Besucherzahlen weiter nach oben. Die Bilanz zur Halbzeit fällt insgesamt positiv aus. <BR \/><BR \/>„Wir rechnen alles in allem mit einer sehr guten Saison“, betont <b>Christa Waldboth<\/b>, Verwaltungsleiterin der <b>Erlebnistherme Naturns.<\/b><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1341201_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><BR \/> Nach dem Auftakt nutzten vor allem Einheimische die Gelegenheit zur Abkühlung. Jetzt im Hochsommer ist der Ort zudem bei Sommerbetreuungsgruppen ein beliebter Treffpunkt für Spiel und Spaß. An Wochenenden wurden mitunter bis zu 600 Gäste gezählt. Zahlreiche Veranstaltungen sorgen gleichermaßen dafür, dass Einheimische wie Urlaubsgäste gerne länger verweilen und die Sommerabende bei einem erfrischenden Getränk am Wasser ausklingen lassen. <BR \/><BR \/>Von ähnlichen Erfahrungen berichtet man aus dem <b>Freibad Klausen<\/b>, dessen Saison am 30. Mai begonnen hat. Betreiber <b>Klaus Mitterrutzner<\/b> erzählt von intensiven Tagen während der Hitzewellen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1341204_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><BR \/> Besonders beliebt seien die lange Wasserrutsche und die zwei Kinderbecken. Dazu kommen die Schwimmbadbar für den kleinen Hunger zwischendurch, ein Spielplatz und ein Beachvolleyplatz. Auch Mitterrutzner blickt zuversichtlich in die restliche Saison: „Der Juli ist meist der stärkste Umsatzmonat“, so der Betreiber.<BR \/><BR \/>Verena Steinegger vom <b>Schwimmbad Neumarkt<\/b> erzählt, dass sie und ihr Team mit dem 20. Mai ebenfalls früh in die Saison gestartet sind und von beiden Hitzewellen profitieren konnten.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1341207_image" \/><\/div>\r\n<BR \/> An den Wochenenden kamen 1.000 bis 1.500 Badegäste, darunter viele aus dem Trentino oder aus Bozen. Die Rutschbahnen zählen zu den beliebtesten Attraktionen. „Sie ziehen viele zusätzliche Gäste an“, erklärt die Lido-Verantwortliche.<BR \/><BR \/>„Sonnige Tage und Feiertage sind die perfekte Kombination“, freut sich <b>Manuela Zischg<\/b>, Koordinatorin des <b>Naturbads Gargazon.<\/b><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1341210_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><BR \/> Die Feiertage lagen dieses Jahr besonders günstig, sodass einige Badegäste die freien Tage zu Pfingsten und den Tag der Republik nutzten, um einen Sprung ins Naturbad zu wagen. Bisher wurden über 19.000 Eintritte verzeichnet, im Mai hatten viele Einheimische direkt die Saisonkarte gekauft. Neben den Stammgästen kommen auch Urlauber aus Norwegen, Spanien und sogar den USA. Zischg und ihr Team blicken zuversichtlich den restlichen Sommerwochen entgegen, unter der Voraussetzung, dass das Wetter weiterhin mitspielt.<BR \/><BR \/>Positiv zeigt sich die Stimmung auch im Hochpustertal. „Wir sind bisher sehr zufrieden mit der Saison“, sagt <b>Klaus Volgger<\/b> vom <b>Naturbadeteich Toblach<\/b>. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1341213_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><BR \/>An besonders heißen Tagen kühlten sich bis zu 250 Gäste im Teich ab. Neben dem Badeteich laden eine Bar, eine Sonnenterrasse sowie ein Fußballplatz zum Verweilen und Spielen ein. „Der große Andrang liegt unter anderem daran, dass wir zu den günstigsten Freibädern Südtirols gehören“, so Volgger. Ausschlaggebend für die Gesamtbilanz werden die nächsten Wochen sein. Die Hoffnung liegt auf einem sonnigen August.