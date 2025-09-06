Der Sonntag verläuft meist sonnig, die lokalen Hochnebel im Pustertal lösen sich auf. <BR \/><BR \/>„Nach einem kühlen Morgen steigen die Temperaturen bis zum Nachmittag auf 22 Grad Celsius im oberen Pustertal und 26 Grad im Etschtal“, berichtet der Landeswetterdienst. <BR \/><BR \/>Der Montag bringt dann laut Prognosen einen Mix aus Sonne und dichteren Wolkenfeldern.<h3>\r\nRegen am Dienstag<\/h3>Am Dienstag nehmen die Wolken zu, am Nachmittag bilden sich Regenschauer. „Zum Mittwoch hin breitet sich aus Süden Regen auf das ganze Land aus“, so der Landeswetterdienst. <BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr Infos zum Südtirol-Wetter gibt es auf der STOL-Wetterseite.<\/a><BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.i" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Sie haben Fehler entdeckt? Geben Sie uns gerne Bescheid!<\/a>