Seit jeher steht der Schulschluss am Franziskanergymnasium nicht nur im Zeichen des traditionellen Schwimmtags, des Abschlussgottesdienstes und der Zeugnisverteilung. Auch die Benefiz-Initiativen während des Schuljahres finden mit der Übergabe der Erlöse aus selbigen in dieser Zeit ihren Abschluss. <BR \/><BR \/>Gleich drei Spenden konnten heuer dank des Engagements von Schülern und Lehrern der Schule gemeinnützigen bzw. förderungswürdigen Zwecken zugeführt werden.<BR \/><BR \/>Die Initiativgruppe Faire Pause, welche die Fränzi-Schüler während des Jahres regelmäßig mit einem gesunden und hausgemachten Angebot an Snacks und Getränken versorgt, spendete den Erlös aus ihrer Tätigkeit (stolze 2.195 Euro) an Elisa Kostner. Die 17-jährige Schülerin des Maria-Hueber-Gymnasiums leidet an Achondroplasie und ist ob ihrer Krankheit auf einen Assistenzhund angewiesen. Die kostenaufwändige Ausbildung desselben ist durch diesen Beitrag für Elisa und ihre Familie leichter zu stemmen.<BR \/><BR \/>Das Resultat zweier sehr gut besuchter Konzerte der Fränzi Rockband im Jugend- und Kulturtreff „Bunker“ sowie im Bozner „Sudwerk“ war ein Spendenbetrag von 1.700 Euro. Dieser wurde auf Wunsch der Bandmitglieder an die Vereinigung Ambika weitergeleitet, welche ein Waisenhaus in Indien leitet bzw. finanziert.<BR \/><BR \/>Zuletzt trugen auch die Schüler der Oktava der Tradition an der Schule Rechnung, dass jedes Jahr ein Teil der Einnahmen aus dem Fränzi-Ball karitativen Zwecken zugeführt wird. Die heurige Abschlussklasse übergab an den Verein GEA, der unter anderem das Frauenhaus in Bozen führt, eine Spende in Höhe von 3.000 Euro.