Ein besonderes Augenmerk lag dabei auf der Inklusion. Dank barrierefreier Spielgeräte wie Nestschaukel, Karussell und Trampolin sowie einer Rampe zum Spielturm mit großer Rutsche können möglichst viele Kinder unabhängig von ihren individuellen Fähigkeiten gemeinsam spielen. Ergänzt wird das Angebot durch eine Calisthenics-Station für Jugendliche und Erwachsene.<BR \/><BR \/>Die Planung erfolgte in enger Zusammenarbeit mit dem Katholischen Familienverband (KFS) Kaltern. Auch Kinder und Familien konnten ihre Wünsche und Ideen in partizipativer Form einbringen und damit die Gestaltung aktiv mitprägen.<BR \/><BR \/>Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 150.000 Euro. Die Raiffeisenkasse Überetsch unterstützt das Projekt mit einem wertvollen Beitrag von 30.000 Euro. Den verbleibenden Betrag deckt die Marktgemeinde Kaltern mit Eigenmitteln. Den diesbezüglichen Beschluss fasste der Kalterer Gemeinderat im Sommer dieses Jahres. <BR \/>„Ein Spielplatz ist weit mehr als eine Ansammlung von Spielgeräten. Er ist ein Ort der Begegnung, an dem Freundschaften entstehen und Kindheitserinnerungen gesammelt werden. Viele von uns verbinden mit diesem Platz selbst schöne Erinnerungen. Umso mehr freut es uns, diesen vertrauten Ort für die nächsten Generationen weiterentwickelt zu haben“, betont Bürgermeister Christoph Pillon.<BR \/><BR \/>Die zuständige Referentin Kathrin Florian zeigte sich besonders erfreut über das Ergebnis: „Bei der Gestaltung war uns besonders wichtig, einen Spielplatz zu schaffen, an dem Inklusion nicht nur ein Schlagwort ist, sondern ganz selbstverständlich gelebt werden kann. Kinder mit unterschiedlichen Fähigkeiten sollen hier miteinander spielen und gemeinsame Erlebnisse sammeln können. Gleichzeitig wollten wir das Angebot über den klassischen Kinderspielplatz hinaus erweitern. Mit der Calisthenics-Station schaffen wir auch für Jugendliche und Erwachsene einen attraktiven Ort, um sich im Freien zu bewegen und sportlich zu betätigen. So ist ein generationsübergreifender Bewegungs- und Begegnungsraum entstanden, der möglichst vielen Menschen etwas bietet.“<BR \/><BR \/>Ein Dank gilt allen Beteiligten, insbesondere dem KFS Zweigstelle Kaltern, der Raiffeisenkasse Überetsch, den ausführenden Südtiroler Unternehmen „Draußen“ und „Euroform“ sowie dem Gemeindebauhof.