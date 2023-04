Ein Tal in Tränen: Abschied von Andrea Papi

Foto: © DANIELE PANATO

Vor 2 Jahren hätte der Bär erlegt werden sollen

Mit einer Schweigeminute begann um 15 Uhr das Begräbnis von Andrea Papi in seinem Heimatort Caldes – zu hören war nur das Läuten der Kirchenglocken. An dieser Gedenkminute beteiligten sich alle 13 Gemeinden der Val di Sole, in denen der heutige Mittwoch zum offiziellen Trauertag erklärt worden war.„Wir sind alle erschüttert. Unsere Tränen vermischen sich mit denen der Angehörigen. Wir vertrauen dem Herrn unseren Einsatz an, damit sich so große und schmerzhafte Tragödien nie wiederholen“. Dies sagte der Pfarrer von Caldes, Pater Renato Pellegrini, zu Beginn der Beerdigung von Andrea Papi: „Wir begleiten Andrea auf seinem letzten Weg. Andrea wird in unseren Herzen und in unseren Erinnerungen weiterleben.“Familie und Freunde von Andrea Papi haben sich in der Kirche von San Bartolomeo versammelt, um von dem 26-Jährigen Abschied zu nehmen. Die Trauergemeinde konnte die Zeremonie im Freien über Lautsprecher mitverfolgen. Um den rund 3000 Trauernden Platz zu bieten, wurden in Caldes die Straßen großteils für den Verkehr gesperrt.Im Dorf sitzt die Trauer und der Schock nach dem Tod von Andrea Papi weiter tief. „Das Dorf ist schockiert und wütend. Die Worte im Brief der Mutter von Andrea sind die Worte von uns allen. Einer unserer Jungen ist gestorben und wir sind erschüttert über den Verlust. Aber wir sind auch wütend, weil er durch einen Bärenangriff gestorben ist. Und das hätte nicht passieren dürfen“, sagte Antonio Maini, Bürgermsiter von Clades, laut der Tageszeitung „L'Adige“.In der Zwischenzeit steht fest, dass die Bärin mit dem Namen „JJ4“ Andrea Papi getötet hat. Die Bestätigung kommt von der Staatsanwaltschaft Trient nach den Ergebnissen des DNA-Abgleichs. JJ4 ist keine Unbekannte: Bereits 2020 hatte sie 2 Männer in der Gegend angegriffen und verletzt. Hier lesen Sie mehr dazu.