Ein Teddybär im Einsatz

Am Donnerstagnachmittag wurde die Freiwillige Feuerwehr von Rabland zu einem technischen Einsatz gerufen, um ein Kleinkind, das in einem Auto eingeschlossen war, zu befreien. Am Ende war jedoch alles, was die Feuerwehr am Einsatzort brauchte, ein kleiner Teddybär.