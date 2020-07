Ein Toter bei Höhlendrama nach Wassereinbruch in Italien

Bei einem plötzlichen Wassereinbruch in eine Höhe in der italienischen Region Abruzzen sind 3 Männer eingeschlossen worden. 2 davon konnten die Helfer konnten in einer bis in die Nacht laufenden Rettungsaktion lebend bergen. Der Dritte wurde später tot gefunden, wie die Nachrichtenagentur Ansa am Sonntag berichtete.