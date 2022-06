Südtiroler stirbt bei Motorrad-Unfall vor Tunnel in Staben

Über den Unfallhergang gibt es noch keine gesicherten Informationen: Ersten Erkenntnissen zufolge sollen 3 Motorräder in den Unfall verwickelt gewesen sein: 2 prallten offenbar aufeinander.Ein Südtiroler, der auf seiner Maschine in Richtung Meran unterwegs gewesen war, verlor dabei sein Leben. 3 Urlauber, die ebenfalls mit Motorrädern unterwegs gewesen waren, wurden verletzt; einer schwer, die beiden anderen mittelschwer.Ein Patient wurde ins Bozner Krankenhaus gebracht, 2 in jenes nach Meran.Im Einsatz standen der Notarzthubschrauber Pelikan 3, ein Notarzteinsatzfahrzeug und mehrere Rettungswagen des Weißen Kreuzes.