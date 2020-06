Ein Toter bei Wohnungsbrand in Meran

Das tragische Unglück ereignete sich kurz vor 9 Uhr: Alarmstufe 2, Mittelbrand in Wohngebäude hieß es bei der Alarmierung, die bei den Freiwilligen Feuerwehren einging.In einer Wohnung im Untergeschoss eines Hauses in der Meraner Leopardistraße war ein Feuer ausgebrochen. Die Freiwilligen Feuerwehren von Meran, Gratsch und Untermais eilten zum Brandort.Für einen etwa 55-jährigen Mann, der alleine in der Mietwohnung lebt, kam jedoch jede Hilfe zu spät. Er starb in den Flammen.Weitere Personen kamen nicht zu Schaden. Ein Übergreifen des Feuers auf die oberen Wohnungen konnte verhindert werden. Die zahlreichen Wehrleute bekamen den Brand bald in den Griff, kurz vor 10 Uhr konnte der Einsatz beendet werden.„Anfangs wurde in der betroffenen Wohnung noch nach einer zweiten Person gesucht, diese Vermutung bestätigte sich jedoch nicht“, betonte der Meraner Feuerwehrkommandant Alfred Strohmer gegenüber STOL.Das Feuer war im Schlafzimmer der Wohnung ausgebrochen. Ursache dürfte ersten Erhebungen zufolge eine Zigarette gewesen sein.Neben den Wehren war auch das Weiße Kreuz Meran vor Ort. Die Carabinieri haben die Ermittlungen aufgenommen.

am