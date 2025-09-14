Unterstützt von Spürhunden suchten Feuerwehrleute in den Trümmern der Bar nach Opfern. Der Einsatz sei „ziemlich kompliziert“, da die Einsatzkräfte „mehr oder weniger Stein für Stein vorgehen“ müssten, sagte Feuerwehrsprecher Javier Ramos. Am frühen Sonntagmorgen wurde schließlich die Leiche eines Mannes geborgen, wie der Rettungsdienst im Onlinedienst X meldete. Von den 25 bei der Explosion Verletzten befanden sich den Angaben zufolge zwei in einem „ernsten“ Zustand.<BR \/><BR \/>Bilder zeigten die Bar mit teilweise eingestürztem Dach. Durch die Wucht der Explosion waren die Türen der Bar aus den Scharnieren gerissen, auf der Straße lagen Glasscherben verstreut. Berichte spanischer Medien, wonach die Explosion durch ein Gasleck verursacht worden sei, wies eine Vertreterin der Stadtverwaltung als „verfrüht“ zurück.