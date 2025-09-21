Der älteste Beteiligte hatte um 17.20 Uhr mit seinem Motorroller auf der Voralpenstraße (B 122) vermutlich links abbiegen wollen als es zum Crash mit dem entgegenkommenden Biker kam, berichtete die Polizei.<BR \/><BR \/>Der 25-Jährige wurde durch die Wucht des Zusammenstoßes in ein Feld geschleudert. Der Motorroller-Fahrer und die 44-Jährige, beide aus dem Bezirk Linz-Land, blieben auf der Straße liegen. Der 58-Jährige erlag seinen schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle. Der jüngere Mann aus dem Bezirk Kirchdorf und die Frau wurden mit Notarzthubschraubern in Krankenhäuser geflogen.