Der meteorologische Winter hat am 1. Dezember begonnen und endet am heutigen 28. Februar. Meteorologe Dieter Peterlin vom Amt für Meteorologie und Lawinenwarnung in der Agentur für Bevölkerungsschutz gibt einen Überblick über die vergangenen drei Monate: „Der meteorologische Winter war im ganzen Land überdurchschnittlich mild. Dazu beigetragen haben die beiden Monate Dezember und Februar, während der Jänner vergleichsweise kalt verlief. Trotzdem lagen die Temperaturen über dem gesamten Winter berechnet um knapp 1,5 Grad Celsius über dem Mittel des Vergleichszeitraums der Jahre 1991 bis 2020.“<h3>\r\n19 Grad in der vergangenen Woche<\/h3>Die höchste Temperatur wurde aufgrund des Föhns am 23. Februar in Latsch mit 19 Grad Celsius gemessen. Den tiefsten Wert hat der Landeswetterdienst im Zuge einer Kältewelle am 8. Jänner mit minus 18,8 Grad Celsius in Sexten verzeichnet.<h3>\r\nEin trockener Start<\/h3>Bei den Niederschlägen verlieft dieser Winter zweigeteilt, fasst Meteorologe Peterlin zusammen: Die erste Hälfte war von großer Trockenheit geprägt. Erst Ende Jänner stellt sich die Großwetterlage nachhaltig um, gleich mehrere Mittelmeertiefs hintereinander brachten Schneefälle, und die Niederschlagsbilanz konnte damit aufgebessert werden. Schlussendlich fielen in diesem Winter damit rund 70 bis 80 Prozent der Niederschlagsmenge eines durchschnittlichen Winters.<h3>\r\nWie geht es weiter?<\/h3>Der März und damit der meteorologische Frühling beginnt am Sonntag mit Sonne und dem Durchzug von ein paar dichteren Wolkenfeldern. Die Temperaturen gehen leicht zurück.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter in Südtirol finden Sie wie immer hier auf der STOL-Wetterseite.<\/a><\/b>