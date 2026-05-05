„Auf euch ist immer Verlass. Egal, wo ein Einsatz stattfindet und wie lange er dauert: Ihr helft schnell und kompetent“, bedankte sich Präsident Alexander Schmid bei der Vollversammlung des Zivilschutzes im Weißen Kreuz. <BR \/><BR \/>Das habe sich auch im vergangenen Jahr bestätigt. Denn die Freiwilligen des Zivilschutzes waren nicht nur bei Schadensereignissen wie dem Großbrand im Vinschgau im Frühjahr 2025 gefordert, sondern auch bei internationalen Einsätzen – etwa bei den Großereignissen in Rom anlässlich des Heiligen Jahres sowie rund um die Beerdigung von Papst Franziskus und die Einführung von Papst Leo.<BR \/><BR \/>Ein besonderes Highlight war das ANPAS-Feldküchentreffen im Rahmen der Südtiroler Zivilschutzmesse Civil Protect im März 2025, bei welcher Partnerorganisationen aus ganz Italien die Versorgung in Krisensituationen demonstrierten. Intensiv waren auch die Vorbereitungen auf die Olympischen Spiele in Antholz. Es galt, Italiens erstes Wintercamp dieser Art zu planen, um Einsatzkräfte einen Monat lang mit Unterkünften und Mahlzeiten zu versorgen. <BR \/><BR \/>Dabei haben die insgesamt 228 Zivilschutz-Freiwilligen des Weißen Kreuzes 2025 fast 80 Prozent der insgesamt 40.000 Einsatzstunden geleistet. Sie nahmen auch an Übungen mit Partnerorganisationen im In- und Ausland teil, um gemeinsam Abläufe zu trainieren und sich auf den Ernstfall gut vorzubereiten. Auch an den Hilfsmaßnahmen für die Ukraine waren sie beteiligt. Nachwuchssorgen gibt es erfreulicherweise nicht: Weil sich einige neue Freiwillige gemeldet haben, konnte 2025 in Bozen sogar eine dritte Gruppe gegründet werden. <BR \/><BR \/>Besonders geehrt wurden bei der Vollversammlung die langjährigen Freiwilligen. „Eure Erfahrung ist eine wichtige Grundlage. Sie ermöglicht es, die unterschiedlichen Kompetenzen in unserer Truppe zu bündeln und als eingespieltes Team zu wirken“, bedankte sich Vizepräsident Benjamin Egger.<h3>\r\nUnverzichtbarer Baustein im Südtiroler Bevölkerungsschutz<\/h3>„Das vergangene Jahr hat einmal mehr bewiesen, dass unser Zivilschutz ein unverzichtbarer Baustein im Südtiroler Bevölkerungsschutz ist“, sagte Vereinsdirektor Ivo Bonamico. Dank des freiwilligen Engagements und der modernen Ausstattung könne im Ernstfall jederzeit rasche Hilfe garantiert werden – von Verpflegung über Notunterkünfte bis hin zu Sanitäranlagen und Notstrom. <BR \/><BR \/>Bonamico dankte zudem den Partnerorganisationen, insbesondere der Agentur für Bevölkerungsschutz und den Freiwilligen Feuerwehren. Sein Dank geht auch an die Südtiroler Bevölkerung, die den Zivilschutz mit Spenden und den 5 Promille-Zuweisungen an das Weiße Kreuz unterstützt.<BR \/><BR \/>Zufrieden mit dem Geleisteten zeigten sich auch die Freiwilligen selbst. Bei den Ausschusswahlen bestätigten sie den amtierenden Sektionsleiter Walter Wieser im Amt. Dieser wird sich demnächst mit allen gewählten Ausschussmitgliedern treffen, um die Weichen für die kommenden fünf Jahre zu stellen.