Ein Verletzter bei Rauferei in Innsbruck

Ein 28-Jähriger hat am Freitagabend bei einer Rauferei mit einem 52-Jährigen in Innsbruck einen offenen Kieferbruch erlitten. Der aus Somalia stammende Verletzte wurde in die Klinik eingeliefert, informierte die Polizei. Weshalb der Mann mit dem Einheimischen in Streit geriet, war vorerst unbekannt.