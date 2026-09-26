Haben Sie schon vom Hugging-Face-Vorfall gehört? Nein? Dann wird es höchste Zeit dafür.<BR \/><BR \/>Was ein im August veröffentlichter Bericht von OpenAI und den unabhängigen Instituten METR und Redwood Research beschreibt, hätte vor einem Jahr noch als Stoff für einen Science-Fiction-Thriller gegolten. Heute ist es Realität.<BR \/><BR \/>In einer abgeriegelten Testumgebung sollten über 1200 KI-Agenten — eigenständig handelnde Programme, die im Unterschied zu einem Chatbot nicht nur antworten, sondern selbst entscheiden, wie sie eine Aufgabe angehen — eine eigentlich unlösbare Aufgabe bewältigen. Weil sie nicht weiterkamen, suchten sie nach unkonventionellen Auswegen, suchten diese Agenten nach unkonventionellen Umwegen. Einem gelang es, ein internes Firmenwerkzeug zweckzuentfremden und dort eine Art digitale Flaschenpost zu hinterlassen: eine Bitte um Hilfe, in der Hoffnung, ein anderer Agent würde die Nachricht finden.<BR \/><BR \/>Genau das geschah. Innerhalb kurzer Zeit tauschten hunderte Agenten Nachrichten aus, organisierten sich zu einem Kollektiv mit eigener Hierarchie und planten gemeinsam, wie sie die Firma Hugging Face hacken könnten; in der Hoffnung, dort herauszufinden, wie das automatische System funktioniert, das ihre Problemlösung bewerten sollte, um es so austricksen zu können. Anderen gelang es, vorzutäuschen, sie hätten die Aufgabe gelöst, ohne sie aber tatsächlich gelöst zu haben. Anschließend manipulierten sie ihre eigenen Protokolle so, dass es aussah, als hätten sie ehrlich gearbeitet. Von hunderten beteiligten Systemen erwog nur eine Handvoll, einen Menschen über diese Machenschaften zu informieren. Getan hat es keines.<BR \/><BR \/>Wie soll man auf so einen Bericht reagieren? Mit Faszination darüber, wozu diese Technik fähig ist. Und mit Sorge, aus genau demselben Grund.<BR \/><BR \/>Diese Sorge teilen inzwischen auch jene, die diese Technik selbst bauen. Anthropic-Chef Dario Amodei fordert in einem Essay, die Entwicklung der stärksten Modelle zu verlangsamen. Bemerkenswert ist weniger die Forderung als die Zustimmung seiner größten Konkurrenten Sam Altman und Elon Musk. 1400 Beschäftigte großer KI-Firmen unterschreiben eine Moratoriums-Petition. Deutschland gründet mit Verspätung ein eigenes KI-Sicherheitsinstitut. Die EU testet ihr KI-Gesetz erstmals an OpenAI und verlangt Einsicht in interne Unterlagen.<BR \/><BR \/>Das ist immerhin ein Anfang, aber wir müssen schnell sein, bevor uns die Technik entgleitet.