Ein wenig Schnee gab es gestern im Norden Südtirols – bis zu 12 Zentimeter in Rojen im Vinschgau. Auch im Wipptal, im Pustertal und im Dolomitengebiet gab es ein paar Zentimeter. <BR \/><BR \/>„Heute folgt eine Kaltfront, die in Form von Schneeschauern auch im Süden Südtirols durchzieht“, so Peterlin. „Deshalb können kurzzeitig fast überall ein paar Schneeflocken fallen, aber nichts ergiebiges.“<h3>\r\nIm Norden zeitweise leichter Schneefall<\/h3>Am morgigen Samstag überwiegen die Wolken, am freundlichsten ist es am Vormittag im Süden Südtirols. <BR \/><BR \/>In der Nacht auf Sonntag schneit es am Alpenhauptkamm leicht. Am Sonntag lockern die Wolken mit Nordwind auf und es wird zunehmend sonnig. <BR \/><BR \/>Der Montag verläuft überwiegend bewölkt. Am Abend beginnt es in den nördlichen Landesteilen wieder leicht zu schneien. Am Dienstag geht es wechselnd bewölkt weiter, der Schneefall am Alpenhauptkamm klingt am Vormittag ab.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter in Südtirol finden Sie wie immer hier auf der STOL-Wetterseite. <\/a><\/b>