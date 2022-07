„Ein Zeichen des Gletscherzerfalls“ „Ein Zeichen des Gletscherzerfalls“

Die Katastrophe auf der Marmolata ereignete sich an jenem Tag, an dem in Südtirol mit 37,3 Grad Celsius in Gargazon die bislang heißeste Temperatur des Jahres gemessen wurde. Wie erhöhte Temperaturen und der Klimawandel die Zerfallserscheinungen von Gletschern begünstigen und welche Risiken damit einhergehen, erläutert der renommierte Südtiroler Gletscherforscher Georg Kaser im Interview. + von Alexander Zingerle