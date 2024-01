Kaltschnäuziger Einbruch vorgestern am frühen Mittwochabend in die Wohnung der Mesner-Familie im alten Widum in Oberplars. 2 unbekannte Täter sind in die Wohnung eingedrungen und haben dabei beachtlichen Schaden angerichtet und Wertgegenstände mitgenommen. Die Mesnerin stand auch gestern noch unter Schock.