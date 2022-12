Einbrecher in Nals stehlen Schmuck und entkommen

Es war gegen 19.30 Uhr, als eine Familie aus Nals nach dem Pizzaessen nach Hause kam und den Einbruch bemerkte: Die Gartentür war aufgebrochen und der Schmuck weg. Sofort wurden die Carabinieri alarmiert.Die Beamten sind schon nach kurzer Zeit am Tatort gewesen, nur fehlte von den Einbrechern bereits jede Spur. Sie hatten wohl die Flucht ergriffen, als die Familie nach Hause gekommen war.Die Wohnung, in der eingebrochen wurde, liegt am Törggeleweg in einem Mehrfamilienhaus in Nals. „Es ist eine dicht besiedelte Zone und nicht abgelegen, wie man vielleicht meinen könnte“, sagt der Bürgermeister von Nals, Ludwig Busetti. „Ich bin sehr enttäuscht darüber, dass es in letzter Zeit so viele Einbrüche gibt. Vor allem der Schock, den die Besitzer bei einem Einbruch bekommen, ist schlimm“.„Die Carabinieri geben ihr Bestes, um die Einbrecher zu finden. Sie sind wirklich immer schnell vor Ort, nur fehlt von den Einbrechern oft jede Spur“, sagt Busetti. Erst kürzlich waren Einbrecher in Nals unterwegs. Ob es sich dabei um dieselben handelt, ist nicht bekannt.