Einbrecher in Schabs ertappt: Festnahme

Mehrere Einbrüche in der Gegend

Zum Einbruchversuch soll es in Schabs gekommen sein. Doch die Einbrecher wurden dabei ertappt, sofort wurde der Notruf abgesetzt. Carabinieri, Staats- und Ortspolizei rückten aus.Nach einem Großeinsatz konnte einer der Einbrecher festgenommen werden. Dabei soll es sich ersten Informationen zufolge um einen 30-jährigen Albaner handeln. 2 Komplizen gelang jedoch die Flucht, die Ermittlungen liefen gestern Abend noch auf Hochtouren.Ob die Täter auch für weitere Einbrüche verantwortlich sind, konnte vorerst nicht in Erfahrung gebracht werden.Zuletzt war es in der Gegend jedenfalls mehrfach zu Einbrüchen gekommen. Eine regelrechte Serie hielt die Bevölkerung von Natz-Schabs in Atem. So wurden etwa kurz vor Weihnachten Natz und Elvas in der Dämmerung von Einbrechern heimgesucht (STOL hat berichtet) . Auch damals sollen es 3 Täter gewesen sein.Einige Wochen davor war es zu gleich 3 Einbrüchen innerhalb eines Abends in der Fraktion Raas gekommen (siehe eigenen Bericht)