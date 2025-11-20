Während viele Schaulustige den Krampussen zuschauten, nutzten Einbrecher die Gelegenheit, um sich in die Häuser zu schleichen. Nicht nur in Tartsch, auch in Schluderns und Mals kam es zu Einbrüchen und Diebstählen. <BR \/><BR \/>Erst vergangene Woche ist es in den verschiedenen Fraktionen der Gemeinde Karneid und im Eggental zu Wohnungseinbrüchen gekommen.<BR \/><BR \/> Bürgermeister Albin Kofler forderte die Bürger daher zu erhöhter Vorsicht und einer stärkeren Nachbarschaftshilfe auf, fordert aber auch härtere Strafen für gefasste Täterinnen und Täter.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/einbruchswelle-wir-muessen-enger-zusammenruecken" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Zudem gibt es in Karneid neuerdings eine Bürgerwehr (Hier lesen Sie mehr dazu).<\/a>